Самый длинный маршрут в мире создали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершили создание самого длинного туристического маршрута в мире под названием «Живые дома Урала». Он будет проходить по шести городам Свердловской области, включая Нижний Тагил.

Работа над проектом началась осенью. Маршрут представлен в виде интерактивной карты, на которой отмечены старинные особняки и современные здания. Прогулку можно совершить как в реальной жизни, так и виртуально, причем не только по отдельному городу, но и по единому маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил – Невьянск – Новоуральск – Первоуральск – Каменск-Уральский.

Как говорят авторы идеи, экскурсия наверняка заинтересует и обычных туристов, и строителей, и тех, кто интересуется историей области.

В формировании перечня достопримечательностей принимали участие местные жители, историки и работники музеев. Как отмечает ресурс ТагилСити.ру, на карте среди исторических построек фигурируют Свято-Троицкий собор в Нижнем Тагиле, электростанция в Невьянске, а также первые деревянные дома в Новоуральске.

В конце ноября 2017 года в Ярославской области запустили туристический маршрут «Ретромеханика». Он объединяет все музеи, которые рассказывают об истории развития средств передвижения.