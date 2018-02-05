Туристические маршруты советских времен планируют запустить в Сочи

Туристические маршруты советских времен для экотуризма планируют восстановить на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

В 2017 году «Роза Хутор» получил в аренду 1160 га земли, которые располагаются на северном склоне хребта Аибга на рекреационной территории национального парка и природного заказника Сочи.

На этих землях планируется воссоздать туристические маршруты, которые пользовались популярностью в 60–70-х годах прошлого века, сообщают «Кубанские новости».

По словам заместителя генерального директора по развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор» Николая Шленцова, восстановление планируется в рамках проекта по расширению курорта. Пока что проект только подготавливается, прорабатываются основные идеи экотуризма.

На сезоны 2018–2020 годов на полученных землях запланированы проработка и развитие кемпингов и маршрутов экотуризма советского времени.