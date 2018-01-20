Шторм повторно повредил Олимпийскую набережную Сочи

Шторм повторно размыл набережную около Олимпийского парка в Сочи — грунт поврежден на протяжении почти 30 м..

«Ее уже размывало, поэтому сейчас там идет ремонт. Но из-за того, что ремонт не завершен, грунт не укреплен, участок вновь оказался поврежден», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Представитель мэрии уточнил, что часть пострадавшего участка набережной находится в ведении муниципалитета, а часть — под ответственностью краевых структур, сообщает ТАСС.

Масштаб повреждений оценивается, решается вопрос о ремонте набережной.

В соцсетях опубликованы фотоснимки набережной, на которых видно, что шторм разметал плитку на десятки метров.

Напомним, весной прошлого года морские воды подмыли основание пешеходной зоны на сочинской набережной, и после чего в образовавшийся обрушились бетонные конструкции.