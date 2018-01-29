Прямой эфир

Спасатели эвакуировали застрявших на подъемнике лыжников в Австрии

0
Фото: AUSTRIAN ARMED FORCES/via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели эвакуировали более 150 человек, застрявших на подъемнике на горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии.

Как сообщают местные СМИ, спасательная операция продлилась около трех часов. В ней были задействованы силы горноспасательной службы, полиции и шесть вертолетов. Директор курорта Карл Фусси отметил, что в данный момент туристы находятся в безопасности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за поломки на кресельном подъемнике оказались заблокированы более 150 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Якутский лыжник победил на международном марафоне в Австрии
Кадыров запустил первый горнолыжный курорт в Чечне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017