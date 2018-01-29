Спасатели эвакуировали застрявших на подъемнике лыжников в Австрии

Спасатели эвакуировали более 150 человек, застрявших на подъемнике на горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии.

Как сообщают местные СМИ, спасательная операция продлилась около трех часов. В ней были задействованы силы горноспасательной службы, полиции и шесть вертолетов. Директор курорта Карл Фусси отметил, что в данный момент туристы находятся в безопасности.

#Newsflash: Wegen eines technischen Defekts an der Liftanlage

eines Sessellifts am Kreischberg, sitzen dort ca. 100-150 Personen auf dem Lift fest. Die Bergung unter Einbindung von Hubschraubern läuft. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 29 января 2018 г.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за поломки на кресельном подъемнике оказались заблокированы более 150 человек.