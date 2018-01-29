Более 150 человек застряли на кресельном подъемнике в Австрии

Более 150 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии. Как сообщают немецкие СМИ, в настоящий момент проводится спасательная операция.

Согласно информации австрийских правоохранительных органов, инцидент произошел из-за поломки кресельного подъемника.

3 Alouette3 des #Bundesheer aus Aigen bergen am Kreischberg bei Murau gerade ca. 100 Personen aus einem Schilift. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 29 января 2018 г.

Полиция утверждает, что туристов постараются эвакуировать как можно скорее. В спасательной операции задействованы силы горноспасательной службы и полиции, также используются три вертолета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мужчина погиб, катаясь на необорудованной трассе в горах сочинского курорта «Город горки» в Красной Поляне.