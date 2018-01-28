Лыжник погиб на необорудованной трассе в горах Красной Поляны

Мужчина погиб, катаясь на необорудованной трассе в горах сочинского курорта «Город горки» в Красной Поляне.

Информацию об этом распространила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в воскресенье, 28 января.

«Несмотря на все предупреждающие об опасности, знаки, расставленные на склонах, мужчина съехал на опаснейшую территорию даже для профессионально подготовленного человека», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что для эвакуации погибшего потребовалось применение вертолета МЧС России, так как сложный рельеф не позволял безопасно транспортировать тело мужчины.

Личность погибшего устанавливается.

16 декабря, на горнолыжном курорте «Роза Хутор» 26-летний экстремал катался за пределами оборудованных снежных трасс и в какой-то момент сорвался с высоты и разбился. Полученные им при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью. Отмечается, что в спасательной операции участвовало штатное формирование горнолыжного курорта, их лыжный патруль.