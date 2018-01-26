Кадыров запустил первый горнолыжный курорт в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал официальный старт работе первого в регионе горнолыжного курорта «Ведучи», сообщает «РИА Новости».

В торжественном мероприятии также участвовали глава Минкавказа Лев Кузнецов и первый замминистра Одес Байсултанов. По прибытии на курорт им подарили горнолыжную экипировку, в которую чиновники сразу переоделись.

Затем Кадыров и Кузнецов произвели символический пуск канатной дороги, дав таким образом старт работе «Ведучей».

К первому сезону на территории комплекса построили базовые объекты: четырехместную кресельную канатную дорогу, трасса 1 км, детский парк, учебную зону, сервисный центр, школу инструкторов, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря, подъездную дорога к курорту и паркинг.

Ожидается, что на полную мощность курорт заработает в 2015 году. К этому времени будут созданы 17 горнолыжных трасс разной степени сложности, семь канатных дорог, гостиничный комплекс, поселок шале, пункты проката и заведения общепита. Ежедневно «Ведучи» сможет обслуживать до 4,8 тыс. гостей.

При этом ранее Байсултанов заверил, что новый горнолыжный курорт будет одним из самых безопасных для туристов.