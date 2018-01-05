Новый чеченский курорт объявили одним из самых безопасных в мире

Первый замглавы Министерства по делам Северного Кавказа (Минкавказ РФ) Одес Байсултанов заявил, что первый в Чечне горнолыжный курорт «Ведучи» будет одним из самых безопасных для туристов.

По его словам, опасения иностранных туристов существуют, но это результат «сложившихся стереотипов, которые уже пора изжить».

«Это лет 10-20 назад этот вопрос был достаточно актуален. Справедливости ради хочу спросить, какая страна мира сегодня абсолютно безопасна? Но если оценивать именно Чечню, то это один из самых безопасных регионов не только России, но и мира», — сказал Байсултанов в интервью «РИА Новости».

Чиновник отметил, что «это подтверждает тот факт, что в Чечне ежедневно находятся тысячи туристов».

«Известны даже случаи, когда после турпоездки люди принимают решение переехать жить и работать в Чечню — настолько привлекательным, безопасным и комфортным они увидели этот регион», — добавил Байсултанов.

Официальное открытие курорта «Ведучи» запланировано на 20 января.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что китайские инвесторы проявили повышенный интерес к туристическим проектам на Байкале.