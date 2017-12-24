Кадыров прокомментировал информацию о подготовке терактов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у власти региона располагают информацию о террористах, которые отправились атаковать республику.

«Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — заявил Кадыров в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Кроме того, глава Чечни отметил, что правоохранительные и силовые структуры республики осведомлены о планах террористов и готовы к любому развитию сценария. «Как только они перейдут границу, мы их сразу заберем или уничтожим. Мы полностью все каналы, все ходы, выходы контролируем», — резюмировал Кадыров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что аккаунт в Instagram Рамзана Кадырова оказался недоступен. При попытке зайти на страницу политика соцсеть выдает уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна».