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Убийца полицейского в Чечне застрелен при задержании

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jochen Tack
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Предполагаемый убийца начальника отдела полиции чеченского села Автуры ликвидирован в ходе спецоперации по его задержанию.

Ранее судимый 27-летний Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине того же селения. Мужчина «при задержании ответным огнем был уничтожен», сообщил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.

Пострадавших при нейтрализации Баймурадова среди участников спецоперации нет, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru,  убийство главы отдела полиции Абубакара Устарханова произошло 3 января. Офицер был застрелен выстрелом в голову. Правоохранительные органы оперативно установили предполагаемого убийцу.

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