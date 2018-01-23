Аксенов обозначил сроки запуска игорной зоны в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал запуск игорной зоны в Крыму в сентябре 2019 года. Он пояснил, что участок для комплекса уже есть.

«Сейчас идет как раз обсуждение этого процесса, изучаются геология, возможность строительства на участке», — приводит его слова «Крым-информ».

Глава Крыма добавил, что уже определен и будущий «крупный частный инвестор» зоны, чье имя пока не разглашается, поскольку нужно «сохранять инкогнито» из-за санкционного режима.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Крыма хотят перенести старт взимания курортного сбора на 2019 год. По их мнению, введение платы в 2018 году, как и планировалось ранее, создаст отелям трудности при обработке информации и, как следствие, очереди.