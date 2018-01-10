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Восстановлено железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом в Швейцарии

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Фото: REUTERS/TWITTER/@RResort2222m
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Железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом Церматт в Швейцарии восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

«Поезда курсируют из Церматта в Тэш, но между Тэшем и Фиспом сообщения пока нет», — цитирует директора по маркетингу «Церматт-туризм» Жанин Имеш «РИА Новости».

При этом в данных районах удалось запустить автобусы, в перевозках людей на вертолетах надобность отпала.

В четверг и пятницу на курорте ожидается хорошая погода, отмечается в сообщении. 

9 января сообщалось, что порядка 13 тыс. туристов оказались заблокированы на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии из-за сильного снегопада.

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