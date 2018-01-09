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Около 13 тыс. туристов оказались в снежном плену в Швейцарии

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Фото: REUTERS
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Порядка 13 тыс. туристов оказались заблокированы на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии из-за сильного снегопада. Об этом сообщил портал 20min.

В результате разгула стихии с понедельника оказалось прервано авто- и железнодорожное сообщение с «Большой землей». Несколько долин на кантоне Вале оказались отрезаны от мира. В настоящее время невозможно приехать на курорт и уехать с него, поскольку снег заблокировал автодороги и железную дорогу, которая ведет к пересадочной станции Тэш, сообщает BFM.RU со ссылкой на представителя курорта Жанин Имеш.

Автотрасса в Церматт закрыта с 09:00 утра 8 января, а поезда остановились в 17:30 в понедельник. Помимо этого, во вторник отключилось электричество на большей части Церматта. Не исключаются новые отключения света. По данным телеканала «Звезда», за прошедшие сутки выпало около 2 м снега в районе перевала Симплон, высота которого составляет 2, 005 тыс. м над уровнем моря. К вечеру ожидается еще около 50 мм осадков. В районе объявлен наивысший уровень лавинной опасности.

На курорте из-за погодных условий закрыты все подъемники, а также запрещены прогулки по пешеходным тропам в горах. Однако паники среди туристов нет.

По данным «РИА Новости», Федеральное агентство по туризму совместно с ситуационно-кризисным центром МИД РФ выясняет, есть ли среди заблокированных снегопадом на альпийском курорте туристов россияне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 3 января зимний шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии.

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