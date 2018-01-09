Прямой эфир

Находящихся в Швейцарии россиян предупредили об угрозе схода лавин

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм предупредил россиян, находящихся на отдыхе в Швейцарии, о высокой вероятности схода лавин. Туристам посоветовали внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей, сообщается во вторник, 9 января, на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за обильных снегопадов и сильных порывов ветра в кантонах Вале и Тичино объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности.

Ранее 9 января сообщалось, что из-за сильного снегопада на швейцарском горнолыжном курорте Церматт оказались заблокированы около 13 тыс. туристов. Кроме того, от внешнего мира отрезаны несколько долин в кантоне Вале. В связи с разгулом стихии на курортах закрыты все подъемники, запрещены прогулки по пешеходным тропам в горах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавина сошла на жилой дом на севере Италии
Сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017