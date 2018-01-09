Находящихся в Швейцарии россиян предупредили об угрозе схода лавин

Ростуризм предупредил россиян, находящихся на отдыхе в Швейцарии, о высокой вероятности схода лавин. Туристам посоветовали внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей, сообщается во вторник, 9 января, на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за обильных снегопадов и сильных порывов ветра в кантонах Вале и Тичино объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности.

Ранее 9 января сообщалось, что из-за сильного снегопада на швейцарском горнолыжном курорте Церматт оказались заблокированы около 13 тыс. туристов. Кроме того, от внешнего мира отрезаны несколько долин в кантоне Вале. В связи с разгулом стихии на курортах закрыты все подъемники, запрещены прогулки по пешеходным тропам в горах.