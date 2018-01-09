Прямой эфир

Лавина сошла на жилой дом на севере Италии

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лавина сошла на жилой дом на севере Италии, что привело к эвакуации 24 человек, среди которых были дети.

Информацию об этом распространили спасатели во вторник, 9 января.

У жилого дома снег завалил весь первый этаж, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

5 января Ростуризм предупредил россиян об опасности схода лавин на итальянских и французских горнолыжных курортах и призвал туроператоров сообщать своим клиентам о неблагоприятных погодных условиях.

Российским туристам, которые в настоящее время находятся в Италии, Ростуризм рекомендовал внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям местных властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горнолыжные курорты Швейцарии заблокированы из-за опасности схода лавин
Группа иностранцев попала под лавину в Грузии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017