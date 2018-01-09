Лавина сошла на жилой дом на севере Италии, что привело к эвакуации 24 человек, среди которых были дети.

Информацию об этом распространили спасатели во вторник, 9 января.

У жилого дома снег завалил весь первый этаж, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

5 января Ростуризм предупредил россиян об опасности схода лавин на итальянских и французских горнолыжных курортах и призвал туроператоров сообщать своим клиентам о неблагоприятных погодных условиях.

Российским туристам, которые в настоящее время находятся в Италии, Ростуризм рекомендовал внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям местных властей.