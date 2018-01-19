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Якутский лыжник победил на международном марафоне в Австрии

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Уверенную победу на международном марафоне по лыжным гонкам на дистанции 60 км свободным стилем одержал якутский лыжник Дмитрий Плосконосов.

На международных соревнованиях в Австрии, которые проходят в рамках SKI CLASSIC, лыжник из Якутии Дмитрий Плосконосов одержал уверенную победу, выиграв у соперника из Австрии целых три минуты, сообщает ИА SakhaNews.

Ранее на этих же соревнованиях на аналогичной дистанции, но классическим стилем российский лыжник Илья Черноусов сумел завоевать бронзовую медаль, уступив 31 секунду финалисту Торд Асле Йердалену из Норвегии.

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