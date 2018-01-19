Бесплатные занятия на лыжах в выходные дни ждут южносахалинцев

Бесплатные регулярные фитнес-тренировки для участников любого возраста и физической подготовки на лыжной базе «Спартак» ждут жителей Южно-Сахалинска, сообщил пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Проект бесплатных занятий, где тренера помогут встать на беговые лыжи и научат азам классического хода, проходит при поддержке министерства и управления физической культуры и спорта, а также школы зимних видов спорта, сообщает ИА SakhalinMedia.

Занятия проходят на базе СШОР зимних видов спорта по адресу: улица Горького, дом 7/1, по субботам и воскресеньям и начинаются в 10:00. В субботу группа участников проекта отрабатывает навыки лыжной ходьбы, а по воскресеньям отправляется по ранее разработанным маршрутам.

Принять участие в занятиях могут все желающие. Кроме того, те, у кого нет необходимого инвентаря, могут воспользоваться услугами пункта проката, расположенного на базе «Спартак». Для участников социального фитнеса прокат предоставляется бесплатно.