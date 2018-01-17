Лыжные гонки в рамках спартакиады студентов пройдут в Челнах

Соревнования по лыжным гонкам в эстафете пройдут в рамках девятой городской студенческой спартакиады в Набережных Челнах 27 января.

Мероприятие среди челнинских студентов пройдет на Майдане парка «Прибрежный». Принять участие в соревнованиях смогут учащиеся вузов и ссузов. Мужские команды пройдут три этапа эстафеты по 5 км, а женские — три этапа по 3 км, сообщает ИА «Татар-информ».

В состав команды могут входить либо три девушки, либо трое юношей. Подать заявку на участие можно будет до 24 января. Эстафета станет третьим соревнованием в рамках спартакиады из семи запланированных.