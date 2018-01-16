Великолукский спортсмен взял серебро на чемпионате по легкой атлетике

Второе место на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике (в закрытом помещении) завоевал спортсмен из Великих лук Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Студент первого курса основной образовательной программы магистратуры направления «Спорт», а также кандидат в мастера спорта Сергей Артамонов занял второй место на чемпионате и первенстве в упорной борьбе на дистанциях 400 и 800 м, сообщает Псковская лента новостей.

Чемпионат и первенство СЗФО прошли в Ярославле в минувшие выходные. В них приняли участие около 550 спортсменов из всех регионов Северо-Запада, а также из трех регионов Центрального федерального округа с разрешения Всероссийской федерации легкой атлетики.