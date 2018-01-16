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Юные рязанцы завоевали 7 медалей первенства по греко-римской борьбе

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Юные рязанцы завоевали семь медалей на домашнем первенстве Центрального федерального округа по спортивной греко-римской борьбе, которое прошло в Рязани, информация об этом размещена на сайте министерства спорта области.

В выходные дни, 13 и 14 января, в Рязани прошли соревнования по первенству ЦФО по греко-римской борьбе. 214 участников из 12 регионов соревновались за комплект 11 наград в 11 весовых категориях, сообщило РИА «7 новостей».

Соревнования проводились среди юношей 2001 и 2002 года рождения. Юные рязанские спортсмены завоевали семь медалей, среди них одна золотая, две серебряных, четыре бронзовых. На первенство России отправятся четыре победителя из каждой весовой категории.

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