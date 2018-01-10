Финал Кубка России по шорт-треку впервые пройдет в Тверской области

Финал Кубка России по шорт-треку и этап Кубка России по зимнему триатлону впервые пройдут в Тверской области в предстоящие выходные, 13 и 14 января 2018 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Верхневолжье впервые примет спортсменов со всех страны в рамках всероссийских соревнований по данным видам спорта. Финал Кубка России по шорт-треку состоится 13 января в спортивном комплексе «Юбилейный» в Твери, а этап Кубка России и Кубка Федерации Триатлона России по зимнему триатлону состоится 14 января в Чуприяновке, сообщают «Тверские ведомости».

Условия для развития спорта и вовлечения молодежи в занятия физкультурой отметил и губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его словам, в современной молодежной среде существует высокий запрос на самореализацию, в том числе и в спортивных достижениях. Всё это воспитывает интересных людей с твердым характером и полных энергии, которые готовы добиваться высоких результатов, а также помогает развивать регион.