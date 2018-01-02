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Биатлонистки Старых и Кайшева пропустят этап Кубка мира в Оберхофе

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Биатлонистки Ирина Старых и Ульяна Кайшева не выступят на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января.

Как сообщает RT, в состав сборной вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, а также Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты перед Олимпийскими играми-2018 сдали наибольшее количество допинг-проб в рамках антидопинговой программы Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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