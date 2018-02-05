Туристические карты появились на остановках в Рязани

Три остановки общественного транспорта в Рязани оснащены туристическими картами. В городе стартовал проект «Городское ориентирование». Схемы города появились в оживленных районах — рядом с железнодорожными вокзалами и автовокзалом «Центральный».

Приезжие смогут посмотреть на картах, где находятся достопримечательности, места семейного отдыха, а также узнать, как добраться до нужной улицы. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что два туристических троллейбуса с изображением вымышленных и реально существующих персонажей истории региона вышли на маршруты по центральным улицам Рязани. Узнать их можно по ярким изображениям персонажей, среди которых воевода Прокопий Ляпунов, подъячий Крякутный, былинная героиня Забава Путятична, основатель мануфактуры «Сахаровъ» Николай Шишков.