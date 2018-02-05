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Названы самые популярные направления для отдыха на 23 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Аналитики сайта по поиску авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner изучили статистику бронирований на предстоящий День защитника отечества и составили список самых популярных направлений для поездок на 23 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru в понедельник, 5 февраля.

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Лидерство, как и в пошлом году, досталось Сочи. Также в тройку лидеров вошли Москва и Милан. За ними следуют Прага, Мюнхен, Тбилиси, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Стамбул и Барселона.

Среди самых дорогих маршрутов для поездки на 23 февраля оказался остров Бора-Бора в Тихом океане. Неизвестный приобрел его за 497,5 тыс. рублей. За ним следует еще один рекордно дорогой перелет из на Сан-Кристобаль (один из Галапагосских островов), который обошелся покупателю в 210 тыс. рублей.

В список самых бюджетных заграничных направлений на День защитника отечества в этом году вошли хорватский Загреб, венгерский Дебрецен и армянский Гюмри. Средняя стоимость билета в эти города из России составила от 4 тыс. до 6 тыс. рублей. Из российских направлений наиболее демократичным стал Брянск (за билет туда-обратно можно заплатить около 2,5 тыс. рублей).

Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский напомнил желающим отдохнуть на праздниках, что самые популярные даты вылета (первый и последний день выходных) — самые дорогие.

«Всем путешественникам мы советуем пользоваться гибким поиском и сравнивать цены на соседние даты. Порой это позволяет сэкономить до 50% от суммы», — добавил он.

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