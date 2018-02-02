В Крыму отметили рост интереса иностранцев к полуострову

В Крыму отметили увеличение интереса иностранцев к полуострову.

«Мы не жалуемся на недостаток иностранных делегаций. Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран. Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили», — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, это свидетельствует об активной «народной дипломатии», которая изменит отношение к российскому Крыму на Западе.

«Никакие санкции развитие Крыма не остановят», — считает Константинов.

Он затруднился подсчитать потери полуострова от экономических ограничений. «Мы сравниваем с украинским периодом. Если отталкиваться от этого, то всё у нас хорошо, нет ни одного провального социально-экономического показателя, все они выше, чем при Украине», — цитирует «РИА Новости» спикера регионального парламента.

Как писал iz.ru, за прошлый год доходы бюджета Крыма выросли почти на четверть по сравнению с 2016-м. Глава региона Сергей Аксёнов заявил о том, что инвестиции в инфраструктуру Крыма к 2020 году составят в целом 1 трлн рублей.