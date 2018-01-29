Аксёнов: Крым превратился в «неприступную крепость» после присоединения к РФ

Ни один украинский президент не уделял столько внимания Крымскому полуострову, сколько уделяет его Владимир Путин. Об этом в интервью американской радиостанции NPR заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он также подчеркнул, что полуостров навсегда вернулся в состав России.

«Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма также отметил, что полуостров превратился в «неприступную крепость», которой в военном плане ничего не угрожает. Он также рассказал о важности строительства в регионе моста. Он откроется для движения автомобильного транспорта в этом году, а для железнодорожных перевозок его начнут использовать в 2019-м.

Аксёнов также рассказал о том, что инвестиции в инфраструктуру Крыма к 2020 году составят в целом 1 трлн рублей, пишет RT.

Портал iz.ru писал о том, что введенные 26 января новые санкции направлены на «оказание давления» для полного выполнения Минских соглашений по Донбассу. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что ограничительные меры демонстрируют решительный отрицательный настрой американских властей к «российской оккупации» Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. По его итогам подавляющее большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. На Украине результаты выборов не признают и считают Крым оккупированной территорией.