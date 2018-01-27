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Вице-премьер Крыма рассказал о жизни под санкциями США

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что санкции США никак не повлияли на жизнь крымских чиновников, попавших в списки. 

«Это еще раз говорит о том, что эта «политическая акция» наших так называемых западных партнеров ничего не меняет: мы как работали, так и работаем», — рассказал Полонский, которого цитирует «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал недавнее введение санкций против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«Хранить деньги — так нам и хранить нечего, ездить к ним мы тоже не собирались», —  отметил Полонский. 

Он также заявил, что конструктивный диалог с представителями западных стран на тему Крыма когда-нибудь станет возможным, но не в ближайшей перспективе.

В пятницу, 26 января, стало известно о введении санкций против ряда российских компаний, 10 министров ДНР и ЛНР и главы Севастополя. В МИДе заявили о возможном ответе на новые санкции США против России.

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