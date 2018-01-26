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В МИДе заявили о возможном ответе на новые санкции США против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия оставляет за собой право на ответ после расширения санкций со стороны США, такая политика американских властей обернется лишь финансовыми потерями для местного бизнеса, заявили в МИД РФ.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — говорится в комментарии на сайте ведомства.

В МИДе отметили, что санкционная кампания США является бессмысленной.

«Она не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», — говорится в тексте.

В ведомстве также заявили, что США «не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине».

В пятницу, 26 января, стало известно о введении санкций против ряда российских компаний 10 министров ДНР и ЛНР и главы Севастополя. За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США.

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