В МИДе заявили о возможном ответе на новые санкции США против России

Россия оставляет за собой право на ответ после расширения санкций со стороны США, такая политика американских властей обернется лишь финансовыми потерями для местного бизнеса, заявили в МИД РФ.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — говорится в комментарии на сайте ведомства.

В МИДе отметили, что санкционная кампания США является бессмысленной.

«Она не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», — говорится в тексте.

В ведомстве также заявили, что США «не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине».

В пятницу, 26 января, стало известно о введении санкций против ряда российских компаний 10 министров ДНР и ЛНР и главы Севастополя. За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США.