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Песков назвал разочарованием года отношения России и США

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Состояние отношений между Россией и США можно назвать главным разочарованием 2017 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, да», — ответил он журналистам на вопрос о том, можно ли считать российско-американские отношения главным разочарованием года.

«Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление», — отметил Песков. 

Он также выразил сожаление в связи с тем, что в зависшем состоянии находятся Минские договоренности и в их реализации продвинуться пока не удалось.

«Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», — сказал он.

25 декабря Песков заявил, что ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США.

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