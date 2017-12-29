Песков назвал разочарованием года отношения России и США

Состояние отношений между Россией и США можно назвать главным разочарованием 2017 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, да», — ответил он журналистам на вопрос о том, можно ли считать российско-американские отношения главным разочарованием года.

«Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление», — отметил Песков.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что в зависшем состоянии находятся Минские договоренности и в их реализации продвинуться пока не удалось.

«Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», — сказал он.

25 декабря Песков заявил, что ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США.