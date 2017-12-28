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Песков заявил об отсутствии плотного сотрудничества с США по САР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об отсутствии особо плотного сотрудничества с США по Сирийской арабской республике (САР), но добавил, что существуют каналы взаимодействия, по которым контакты будут продолжены.

«Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

«Поэтому в данном случае нечему распадаться, каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу», — цитирует пресс-секретаря президента РФ «Федеральное агентство новостей».

Отвечая на вопрос журналистов, какие проблемы в совместной работе РФ и США нужно преодолеть, Песков отметил, что необходима политическая воля к совместным действиям в урегулировании сирийского вопроса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна внесла решающий вклад в разгром террористов в Сирии. 

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