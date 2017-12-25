Песков заявил о «непосильных рисках» для отношений РФ и США из-за санкций

Ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что не стал бы оценивать отношения России и США громкими фразами типа «холодной войны».

«Но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жестком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа, который предостерег США от введения широкомасштабных санкций против России. По его словам, в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой».

Ранее в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ближайшее время даст симметричный ответ на санкционную политику США.