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Песков заявил о «непосильных рисках» для отношений РФ и США из-за санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что не стал бы оценивать отношения России и США громкими фразами типа «холодной войны».

«Но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жестком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа, который предостерег США от введения широкомасштабных санкций против России. По его словам, в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой». 

Ранее в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ближайшее время даст симметричный ответ на санкционную политику США.

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