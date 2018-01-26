США объяснили введение новых санкций против России

Введенные в пятницу, 26 января, санкции направлены на «оказание давления» для полного выполнения Минских соглашений по Донбассу.

С таким заявлением выступил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать Минские соглашения», — цитирует его «РИА Новости».

Мнучин добавил, что те, кто окажет поддержку лицам, находящимся под санкциями, сами рискуют быть вовлечены в этот процесс.

Кроме того, санкции демонстрируют решительный отрицательной настрой США к «российской оккупации» Крыма.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым высказались за воссоединение с Россией.

26 января портал iz.ru сообщил о введении санкций против ряда российских компаний 10 министров ДНР и ЛНР и главы Севастополя.

25 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США.

При этом он отметил, что не стал бы оценивать отношения России и США громкими фразами типа «холодной войны».