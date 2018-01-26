США ввели санкции против 10 министров ДНР и ЛНР и главы Севастополя

Министерство финансов США ввело санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Об этом заявили в пятницу, 26 января, в самом ведомстве.

«Эти действия (санкции. — Ред.) являются частью постоянных усилий по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует документ «РИА Новости».

По мнению американских чиновников, все внесенные в список причастны к угрозе суверенитету или территориальной целостности Украины.

26 января портал iz.ru сообщил о введении санкций против ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технопромэкспорт».

18 января постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Вашингтон фактически санкционировал продолжение силового сценария разрешения ситуации в Донбассе. Это подтверждает решение администрации США начать поставки оружия Киеву.