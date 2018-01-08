Туризм без очереди

Российские туристы окончательно смирились с «евро за 70» и начали возвращаться на зарубежные курорты. Согласно официальной статистике, в первом полугодии 2017 года за границу на отдых выехало на 30% больше россиян, чем за аналогичный период 2016-го. Мир не остался в стороне и всё чаще открывает границы для гостей из РФ. Портал iz.ru вспомнил, какие страны в 2017 году избавили россиян от нервотрепки, связанной с получением виз и оформлением других необходимых документов.

Япония без гаранта

Виза_10 Фото: Global Look Press/Jeff Tzu-chao Lin

Первой в прошлом году о въездных послаблениях для россиян объявила Япония. Полностью визовый режим Токио отменять не стал, но с 1 января 2017-го россиян освободили от необходимости предоставлять в консульство гарантийное письмо от принимающей стороны.

Его наличие приводило к парадоксальной ситуации: несмотря на то, что сама японская виза для россиян бесплатная (так как визового сбора нет), фактически она была одной из самых дорогих. Самостоятельным путешественникам приходилось обращаться к различным посредникам, которые занимались для них оформлением гарантийных писем. Стоимость их услуг доходила до $150–200. Для сравнения: трехгодовая американская виза обходится россиянам примерно в $120.

Кроме отмены гарантийного письма, власти Японии также увеличили срок действия виз — с 2017 года у российских туристов появилась возможность оформлять трехгодовые японские визы. Впрочем, как говорится на сайте посольства Японии в России, в случае подачи документов на многократную визу путешественник должен предоставить «письмо, объясняющее необходимость многократных посещений», написанное на английском или японском языке.

После отмены «гаранта» пакет документов на японскую визу сократился до стандартного минимума: анкета, страховка, бронь авиабилетов и отеля, подтверждение финансовой состоятельности. Это привело к фантастическим результатам. Как сообщили iz.ru в российском представительстве Японской национальной туристской организации (JNTO), россияне стали лидерами в 2017 году по динамике роста турпотока в Японию: по сравнению с 2016 годом он превысил 40% (данные за январь–ноябрь). А авиакомпании Japan Airlines, S7 Airlines и «Аврора» объявили об увеличении рейсов между странами.

Визы ОАЭ в аэропорту

Виза_4 Фото: Global Look Press/Chris Caldicott

С 1 февраля 2017 года граждане России стали получать визу Объединенных Арабских Эмиратов в аэропортах непосредственно по прилету. Кроме того, виза стала бесплатной, что экономит туристам немалую сумму, особенно если летит вся семья (ранее визовый сбор составлял от $40 до $80).

Находиться на территории ОАЭ по выданной в аэропорту визе можно не более 30 суток. Но если захочется остаться, то один раз разрешение можно продлить еще на месяц. Правда, за это придется заплатить сбор в размере от 560 до 620 дирхамов ($150–170). Его величина зависит от эмирата.

Впрочем, есть некоторые ограничения. Во-первых, если с родителями путешествует ребенок, то для получения визы ОАЭ в аэропорту у него должен быть свой загранпаспорт. Если маленький турист вписан в паспорт родителя, то во въезде в Эмираты откажут. Во-вторых, у каждого путешественника должна быть медицинская страховка на весь срок пребывания в ОАЭ. И в-третьих, срок действия загранпаспорта не может быть меньше шести месяцев после того, как турист покинет ОАЭ.

Армения по российскому паспорту

Виза_9 Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

С 23 февраля 2017 года граждане России стали въезжать в Армению по общегражданскому (т. е. российскому) паспорту. Оставаться в бывшей советской республике можно не дольше 180 дней в течение полугодия.

Впрочем, возможность въезжать в Армению по российскому паспорту доступна только для авиапассажиров. Из-за того, что у республики нет общих границ с Россией, для въезда «по земле» придется пересекать территории Грузии или Азербайджана, а для этого необходим загранпаспорт.

Кроме Армении граждане России также могут въезжать по внутреннему паспорту в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.

ЮАР отменила визы

Виза_2 Фото: Global Look Press/Dirk Bleyer

30 марта 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Россией и Южно-Африканской Республикой. С этого момента россияне могут находиться на территории ЮАР без стикера в загранпаспорте не более 90 дней за одну поездку.

Въезжать в ЮАР без визы можно только с туристическими целями. Если же цель поездки — работа или учеба, необходимо получать визу в консульстве африканского государства, которое расположено в Москве.

Мьянма ввела визы по прибытии

Виза_3 Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Auth

В июле российский МИД сообщил, что Мьянма включила Россию в список стран, гражданам которых будут ставить визу в аэропорту по прибытии. Соответствующая информация содержится на сайте внешнеполитического ведомства азиатского государства.

Оформить визу при въезде можно в трех международных аэропортах страны — Янгоне, Мандалае и Нейпьидо. Для этого туристу необходимо предоставить две цветные фотографии и заплатить сбор в размере $30. По этой визе можно оставаться в Мьянме не более 28 дней. При этом срок действия загранпаспорта не должен быть меньше шести месяцев.

Самоа стало безвизовым

Виза_5 Фото: Global Look Press/Michael Runkel

9 июля 2017 года вступило в силу соглашение об отмене визового режима между Россией и Самоа, рапортовал российский МИД.

С этого момента россияне как туристы могут свободно въезжать в Самоа и оставаться там не более 60 дней.

Независимое государство Самоа расположено в южной части Тихого океана. Не путать с Американским Самоа — туда для россиян по-прежнему требуется виза.

Катар открыл границы

Виза_6 Фото: Global Look Press/Sven Hoppe

В августе 2017 года Катар объявил, что отменяет визовый режим для граждан 80 государств мира, включая Россию. По новым правилам, опубликованным на сайте национального перевозчика Qatar Airways, гражданам РФ разрешено оставаться в ближневосточном государстве не более 30 дней (с возможностью продления пребывания еще на месяц).

Долгое время Катар был одним из самых закрытых для россиян государств. Даже несмотря на то, что теоретически визу можно было получить во время долгой пересадки в аэропорту Дохи, пограничники в большинстве случаев отказывали гражданам РФ в праве покинуть аэропорт. Причины отказов, естественно, не назывались.

Но в начале июня Катар оказался в опале: сразу пять ближневосточных государств — Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ и Йемен — объявили Катару бойкот и разорвали с ним дипотношения. Позже к ним присоединился еще ряд стран — Ливия, Марокко, Кувейт и др.

Доху обвинили в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в ближневосточном регионе и прекратили с ней морское и воздушное сообщение. Тогда власти Катара решили привлечь путешественников из других регионов и открыли границы почти для всех стран мира.

КНДР ускорила выдачу виз

Виза_7 Фото: Global Look Press/Dirk Renckhoff

В августе 2017 года одна из самых закрытых стран планеты объявила о том, что упрощает правила получения виз для граждан России. «Упрощение» на самом деле заключается в ускорении рассмотрении заявки: если раньше северокорейцы анализировали документы на визу около двух недель, то теперь обещают выдавать разрешения за три–пять дней.

Впрочем, конечно же, просто так «с улицы» подать документы на визу КНДР практически невозможно: туристические поездки в Северную Корею разрешены только в составе групп и только через аккредитованное агентство NKOREAN.

Карибы без формальностей

туризм03 Фото: Global Look Press/Frank May

21 ноября 2017 года визовый режим был отменен между Россией и государством Сент-Китс и Невис в Карибском море, говорится в сообщении российского МИДа. Отдыхать на райских островах, открытых Христофором Колумбом, можно в течение трех месяцев.

А 24 декабря границы для россиян открыла Гренада. Согласно информации МИДа, въезжать на остров можно на срок до 90 суток.

Как ожидается, уже в 2018 году практически все страны Латинской Америки, Карибского бассейна, а также Центральной Америки станут безвизовыми для россиян. Такие планы озвучил «Известиям» глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Фактически сейчас визовыми для граждан России в этих регионах остаются только Суринам и некоторые заморские территории Франции, Нидерландов и Великобритании.

Лаос удвоил срок

туризм02 Фото: Global Look Press/Otto Stadler

Со 2 декабря 2017 года россияне без необходимости оформления визы могут отдыхать в Лаосе вдвое дольше. Согласно сообщению МИД РФ, с этого дня власти двух государств отказываются от визовых требований. Впрочем, граждане России и раньше могли въезжать в Лаос без визы, однако на срок не более 15 суток. Теперь он увеличен до 30 дней.

В гости к султану

туризм04 Фото: Global Look Press/Li Peng

8 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС во Вьетнаме глава МИД РФ Сергей Лавров и второй министр иностранных дел и торговли Брунея Лим Джок Сенг подписали соглашение об отмене виз между Россией и султанатом. Впрочем, пока не ясно, с какого момента россияне смогут посещать Бруней без виз.