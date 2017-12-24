Безвизовый режим между Россией и Гренадой вступил в силу

Между Россией и Гренадой начал действовать безвизовый режим. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Граждане России смогут пребывать на территории островного государства до 90 дней в течение периода в 180 дней с даты первого въезда.

Новые правила не распространяются на тех, чьей целью посещения Гренады является работа, говорится на сайте МИДа.

Россиянам, которые планируют находиться в Гренаде более 90 дней или едут туда с рабочими целями, по-прежнему необходимо получать визу.

Как сообщал портал iz.ru, cоглашение о безвизовом режиме между Россией и Гренадой было подписано в сентябре 2017 года.

По словам главы латиноамериканского департамента МИДа Александра Щетинина, в ближайшее время безвизовый режим с Россией введут страны, объединенные в организацию Восточно-карибских государств.

В нее помимо Гренады входят Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, а также британская заморская территория Монтсеррат.