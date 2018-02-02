Турция вышла в лидеры по раннему бронированию туров

Турция лидирует среди направлений по раннему бронированию у россиян — на нее приходится четверть всех уже купленных на лето путевок.

Средняя стоимость таких путешествий составляет порядка 51 тыс. рублей на человека. Примечательно, что в прошлом году на Турцию в это время приходилось меньше 9% бронирований, хотя цена была почти вдвое ниже — 28,5 тыс. рублей на человека, отметили аналитики сервиса путешествий Tutu.ru.

В рейтинге самых популярных направлений по раннему бронированию сильно упали позиции России. Если в прошлом году это направление было на первом месте по популярности, то в этом году упала на четвертое.

Второе место по популярности при раннем бронировании на ближайшее лето занимает Греция, третье — Тунис.

Также в топ-10 входят Кипр, Мексика, Таиланд, Марокко, Вьетнам и Испания.