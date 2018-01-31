50% россиян путешествуют в одиночку

Более 50% россиян в зарубежных и внутрироссийских поездках бронируют билеты на одного человека.

При этом доля мужчин и женщин при самостоятельных поездках примерно равна. Данные по бронированиям авиабилетов проанализировали эксперты сервиса путешествий Туту.ру.

Согласно статистике за последние шесть лет, при перелетах по России одиночные путешественники в 70% случаев покупают билет в один конец. В остальных случаях в обе стороны и только 0,3% составляют сложные маршруты.

Рост цен на перелеты по России за пять лет составил 5,8%. В среднем перелеты подорожали примерно на 400 рублей.

Рост цен по зарубежным направлениям существенно выше: если в 2011 году билеты за границу (в одну сторону) обходились в 8 045 рублей, то в 2017-м — в 10 252 рубля (плюс 21,5%).

С 2014 года самыми востребованными у россиян являются рейсы из Москвы в Кишинев. Также популярностью пользуются перелеты в Минск, Тбилиси, Баку, Тиват и Тель-Авив.

Среди внутренних маршрутов у россиян лидируют Симферополь и Петербург.