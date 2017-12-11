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Американцы включили Москву в пятерку самых интересных направлений зимнего туризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва вошла в пятерку самых интересных направлений зимнего туризма, считают в США.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Одним из главных событий предстоящей моковской зимы станет фестиваль «Путешествие в Рождество», сообщает «Интерфакс».

При этом в мэрии столицы считают, что особое преимущество в сравнении с другими туристическими направлениями городу придадут «Московские сезоны». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По ее словам, интересная новогодняя программа готовится на всех 79 уличных и парковых площадках фестиваля, которые будут открыты для москвичей с 22 декабря по 14 января.

8 декабря портал iz.ru сообщил, что более 320 торговых и ресторанных павильонов и шале откроется в Москве к новогоднему фестивалю «Путешествие в Рождество», монтаж домиков и прочих конструкций завершится до 19 декабря. Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет уже в пятый раз.

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