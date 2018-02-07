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Якутские криопустыни могут стать местом экстремального туризма

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Фото: РИА Новости/Анатолий Фаламов
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Якутские ученые начали составлять карты и изучать водный режим тукуланов, или криопустынь, расположенных в долинах рек Лена, Вилюй и Линдэ. Исследования проводятся уже три года, отмечает ТАСС.

«Внутри дюн много талых зон, что очень несвойственно для мерзлоты Якутии в целом. Там сосредоточены огромные запасы грунтовых вод — это очень чистая питьевая вода, которая вытекает в виде источников», — рассказал главный научный сотрудник лаборатории общей геокриологии Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН профессор Алексей Галанин.

Вопрос организации нацпарка на базе якутских криопустынь не рассматривается, однако в ведении Минприроды находятся небольшие тукуланы в природном парке «Ленские столбы». По словам Галанина, эти территории подходят для экстремального туризма. При этом самим тукуланам путешественники не смогут навредить — ландшафт быстро восстанавливается. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Ранее стало известно, что развитие арктического туризма будет финансироваться в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019–2025 годы». Направление «Русская Арктика» объединит потенциал Республики Саха (Якутия), Архангельской, Мурманской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края.

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