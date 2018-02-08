Прямой эфир
Сюжет:

Ростуризм разработал памятку о сдаче внаем жилья на время ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм разработал рекомендации для собственников жилья по вопросам сдачи в аренду квартир болельщикам в городах – организаторах чемпионата мира по футболу 2018.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В памятке изложены права и обязанности арендодателей, «в том числе по соблюдению требований к сдаваемому внаем жилью, по регистрации арендаторов в отделах по вопросам миграции УМВД и по уплате налогов на полученный доход, рекомендации по недопущению необоснованно завышенных цен».

Влепят по звезде
Российские гостиницы обяжут раскрыть уровень обслуживания

В частности, указывается, что при размещении гостей необходимо регистрировать иностранных граждан, пребывающих хотя бы на один день, а также россиян, пребывающих на три дня и более.

Кроме того, Ростуризм рекомендует приложить к договору аренды жилья опись имущества.

Памятка направлена в регионы России, где пройдут матчи мундиаля, для распространения среди собственников жилья. 

Ранее в феврале портал iz.ru писал, что в Калининградской области к ЧМ-2018 будет построен город болельщиков. Там фанаты смогут снимать недорогое жилье.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Сочи и Ростов-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для буйных болельщиков на матчах ЧМ-2018 создадут изоляторы на стадионах
Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017