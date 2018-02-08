Ростуризм разработал памятку о сдаче внаем жилья на время ЧМ-2018

Ростуризм разработал рекомендации для собственников жилья по вопросам сдачи в аренду квартир болельщикам в городах – организаторах чемпионата мира по футболу 2018.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В памятке изложены права и обязанности арендодателей, «в том числе по соблюдению требований к сдаваемому внаем жилью, по регистрации арендаторов в отделах по вопросам миграции УМВД и по уплате налогов на полученный доход, рекомендации по недопущению необоснованно завышенных цен».

В частности, указывается, что при размещении гостей необходимо регистрировать иностранных граждан, пребывающих хотя бы на один день, а также россиян, пребывающих на три дня и более.

Кроме того, Ростуризм рекомендует приложить к договору аренды жилья опись имущества.

Памятка направлена в регионы России, где пройдут матчи мундиаля, для распространения среди собственников жилья.

Ранее в феврале портал iz.ru писал, что в Калининградской области к ЧМ-2018 будет построен город болельщиков. Там фанаты смогут снимать недорогое жилье.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Сочи и Ростов-на-Дону.