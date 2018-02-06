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Город болельщиков построят к ЧМ-2018 в Калининградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Калининградской области во время ЧМ-2018 будет построен город болельщиков. Там фанаты смогут снимать недорогое жилье. Сейчас власти ищут площадку для этого фан-сити.

О деталях проекта Килининград.ру рассказали в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что проживание в этом городе будет альтернативой размещению в гостиницах. Это будет своего рода кемпинг, где фанаты смогут жить за небольшие деньги.

Региональные власти готовят для приехавших на матчи в рамках ЧМ-2018 насыщенную культурную программу. Так, всем болельщикам будут выданы «паспорта туриста», переведенные на языки стран – участниц чемпионата. В этот паспорт войдет и бесплатная карта гостя, которая объединит в себе все скидки в отелях, ресторанах и музеях. Кроме того, в кафе и ресторанах будет действовать специальное футбольное меню.

Между тем, отели Калининграда вошли в список нарушителей, завышающих цены к ЧМ-2018. Рекордсменом по «гостеприимству» стал Ростов, там цены на проживание во время мундиаля взлетели на 817%.

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