Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин одобрил закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Административная ответственность устанавливается за незаконную продажу билетов без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями, а также за изменение при их реализации установленной стоимости.

За совершение этих правонарушений для граждан вводятся штрафы в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс. рублей.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За продажу поддельных билетов предусмотрен штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей, им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В конце января сообщалось, что почти 5 млн заявок было подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу в ходе первого периода второго этапа продаж. Из них 2,5 млн заявок поступило от российских болельщиков. С 13 марта до 3 апреля билеты будут реализованы в порядке живой очереди, а заявки будут обрабатываться в режиме онлайн.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.