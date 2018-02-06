Прямой эфир
Сюжет:

Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин одобрил закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Административная ответственность устанавливается за незаконную продажу билетов без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями, а также за изменение при их реализации установленной стоимости.

За совершение этих правонарушений для граждан вводятся штрафы в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс. рублей.

Число дешевых билетов на ЧМ-2018 планируется увеличить на треть
Оргкомитет «Россия-2018» договаривается о повышении квоты недорогих билетов на мировое первенство по футболу для граждан РФ

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей.  Юридическим лицам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За продажу поддельных билетов предусмотрен штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей, им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В конце января сообщалось, что почти 5 млн заявок было подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу в ходе первого периода второго этапа продаж. Из них 2,5 млн заявок поступило от российских болельщиков. С 13 марта до 3 апреля билеты будут реализованы в порядке живой очереди, а заявки будут обрабатываться в режиме онлайн.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ предупредил россиян о фальшивых банкоматах во время ЧМ-2018
Роспотребнадзор откроет «горячую линию» перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017