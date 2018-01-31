Около 5 млн заявок на матчи ЧМ-2018 запрошено на втором этапе продаж

Порядка 5 млн заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу в ходе первого периода второго этапа продаж. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего на данный момент подано 4 905 169 заявок, из них 2 503 957 заявок поступило от российских болельщиков, сообщает «Спорт-Экспресс». От немецких болельщиков поступило 338 414 заявок, от аргентинцев — 186 005. Всего 49% билетов запросили иностранные болельщики.

Второй этап продаж стартовал 5 декабря 2017 года и будет длиться до 3 апреля 2018 года. Подать заявку на покупку билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, можно было с 5 декабря по 31 января. Если заявок окажется больше количества билетов, то их распределят посредством жеребьевки. Уведомления о статусе заявки болельщики получат до 12 марта.

С 13 марта до 3 апреля билеты будут реализованы в порядке живой очереди, а заявки будут обрабатываться в режиме онлайн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Госдума вводит штрафы за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018.