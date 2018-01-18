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Роспотребнадзор откроет «горячую линию» перед ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросу гостиничного обслуживания в преддверии чемпионата мира по футболу начнет работать с 22 января, сообщается на сайте ведомства в четверг.

В Роспотребнадзоре напомнили о предельной стоимости гостиничного обслуживания в Москве, Санкт-Петербурге и других городах проведения чемпионата.

«В период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством РФ», — говорится в сообщении. За нарушение цен, регулируемых государством, предусмотрена административная ответственность, добавили в ведомстве.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Госдуме рассмотрят законопроект об административном наказании за реализацию фальшивых билетов на матчи чемпионата мира по футболу.

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