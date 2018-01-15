Руины Королевского замка в Калининграде откроют к ЧМ-2018

В Калининграде собираются открыть для туристов и местных жителей руины Королевского замка. Они станут доступны к ЧМ-2018.

Как рассказал «Калининград.ру» вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман, историческая территория будет благоустраиваться в несколько этапов. Сейчас объект консервируется, затем его оборудуют системой водоотведения, чтобы уберечь от затопления. Позже руины накроют саркофагом или защитным стеклом.

Предполагается, что уже к июню забор будет убран. Окончательный проект будет вынесен на общественные слушания, пообещал чиновник.

Губернатор Антон Алиханов ранее заявлял, что пока Королевский замок в Калининграде восстанавливаться не будет. Руины законсервируют, а территорию исторического центра благоустроят. До этого власти планировали восстановить западный флигель.