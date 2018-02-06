Третью полосу в Шереметьево запустят к ЧМ-2018

В Росавиации заявили, что строящаяся третья полоса в Шереметьево будет готова принимать самолеты к началу чемпионата мира по футболу. Ее готовность в срок до последнего времени оставалась под большим вопросом. Но сейчас стало ясно, что в ближайшее время завершится оформление переноса инженерных сетей. Кроме того, в федеральном бюджете выделены средства на отселение жителей частных домов с приаэродромной территории.

В Росавиации рассчитывают, что 3-я взлетно-посадочная полоса (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево заработает в июне этого года. Как ранее и планировалось, она будет введена в эксплуатацию до начала чемпионата мира по футболу (14 июня – 15 июля). Основные проблемы были связаны с необходимостью переноса инженерных сетей и переселением жителей 260 частных домов.

— В ближайшее время мы рассчитываем завершить оформление переноса коммуникаций, и тогда у нас хватит времени завершить строительство третьей взлетно-посадочной полосы к чемпионату мира, — заявил «Известиям» глава Росавиации Александр Нерадько. — При формировании первоначального проекта не предусмотрели работы, связанные с переносом инженерных сетей. Это не только два газопровода и нефтепродуктопровод. Есть еще две линии электропередач, это земля частных лиц. Потребовалась огромная работа по выкупу. Мы не могли зайти туда для проектно-изыскательских работ, нас не пускали, выставляли вооруженную охрану. Были факты вымогательства.

Другая проблема с ВПП-3 заключалась в том, что утвержденный в Главгосэкспертизе проект не предусматривал средства на отселение жителей близлежащих деревень. По действовавшему на тот момент законодательству, сначала необходимо было построить новую полосу, оценить степень шумового воздействия на близлежащие деревни и только после этого можно было принимать решение о выкупе земель.

По словам Александра Нерадько, после решения суда о сносе домов в федеральном бюджете 2018 года наконец были предусмотрены необходимые средства на отселение. Речь идет о 260 строениях в непосредственной близости от будущей взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, для строительства ВПП-3 необходимо установить сервитут (ограниченное право пользования участком) на некоторые земли. Но по закону это можно сделать только в городах, где проводятся игры ЧМ-2018. Аэропорт Шереметьево относится к Москве, но земля под третью полосу принадлежит Московской области, где игры не запланированы. Только 3 декабря 2017 года в соответствующую статью закона № 108-ФЗ о проведении чемпионата мира по футболу были внесены изменения — добавлено упоминание о Московской области.

В аэропорту Шереметьево также уверены, что ВПП-3 будет построена в срок.

— На совещаниях, в которых наша компания принимает участие, декларируется, что к чемпионату мира полоса будет функционировать, — подчеркнули «Известиям» в пресс-службе Шереметьево.

По словам гендиректора компании «Аэропорт Инвестменст» Сергея Детенышева, ввод новой ВПП позволит Шереметьево увеличить пиковые нагрузки. Это позитивно скажется на развитии этого крупного авиационного хаба и на деятельности «Аэрофлота» как базового сетевого перевозчика.

— В Шереметьево две существующие взлетно-посадочные полосы не могут одновременно принимать воздушные суда, — пояснил «Известиям» Сергей Детенышев. — Третья полоса будет работать независимо от двух других, что практически вдвое повысит пропускную способность аэропорта.

Длина новой ВПП в Шереметьево — 3200 метров. На ней смогут совершать посадку все типы воздушных судов как российского, так и иностранного производства. Строительство полосы — часть подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Госзаказчик проекта — Росавиация, застройщик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».