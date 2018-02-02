Air Arabia запустила рейсы в Шереметьево

Арабская бюджетная авиакомпания Air Arabia запустила рейсы в московский Международный аэропорт Шереметьево и стала первым перевозчиком, выполняющим регулярные рейсы по маршруту Шарджа–Москва–Шарджа через эту воздушную гавань.

Новые рейсы с 1 февраля будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а с 1 марта они станут ежедневными.

Премьерный самолет нового направления приземлился в Шереметьево в 13:35 мск. На нем в Москву прибыл основатель и генеральный директор Air Arabia Адель Аль Али.

«Мы благодарим власти Российской Федерации и Международный аэропорт Шереметьево за их теплый прием. Москва — это мегаполис, который наполнен культурой, и аэропорт Шереметьево успешно дополняет маршрутную сеть, предоставляя нашим клиентам еще больший выбор и комфорт для путешествий», — заявил Аль Али.



