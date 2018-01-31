United Airlines пересмотрит политику после инцидента с павлином

Авиаперевозчик United Airlines пересмотрит свою политику после инцидента с одной из клиенток, которой не разрешили пронести в салон самолета павлина.

Женщина попыталась объяснить сотрудникам авиакомпании, что павлин по имени Декстер нужен ей для «эмоциональной поддержки» во время полета. Она также заявила, что приобрела для птицы отдельный билет. В United Airlines отказали в провозе павлина, потому что «животное не соответствовало нормам по ряду причин, включая вес и размер».

«Мы знаем что некоторым клиентам необходима эмоциональная поддержка животного, чтобы помочь им во время путешествия... В настоящее время мы просим таких клиентов предоставить медицинские документы заблаговременно — за 48 часов», — сообщили в компании после того, как история разошлась по социальным сетям.

В авиакомпании добавили, что пересматривают действующую политику и вскоре поделятся обновлениями.