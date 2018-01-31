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Пассажирку с павлином без клетки не пустили на борт самолета в США

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Фото: Global Look Press/Andreas Wagner
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В США пассажирка попыталась пронести на борт самолета авиакомпании United Airlines большого павлина без клетки. Как объяснила американка, птица нужна ей для эмоциональной поддержки в полете. 

Англоязычные СМИ добавили, что пассажирка предложили купить отдельный билет для павлина, которого зовут Декстер, однако авиакомпания отказала ей в этом, сославшись на то, что эта птица по размеру и весу не попадает в категорию животных, которым разрешено находиться на борту самолета вместе с пассажирами. 

Некоторые американские авиакомпании разрешают пассажирам брать с собой на борт своих домашних животных для преодоления, например, страха перед полетом, если это предписано врачом. Так, в 2014 году американка взяла с собой на борт авиакомпании US Airways минипига по имени Хоби.

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