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Самолет на биотопливе из семян горчицы долетел из Австралии в США

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Фото: commons.wikimedia.org/Mertie
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Самолет австралийской авиакомпании Quantas впервые совершил рейс из США в Австралию с использованием биотоплива. 

Как сообщают британские СМИ, горючее для авиасудна частично состояло из горчичного масла.

Самолет Boeing Dreamliner 787-9 летел из Лос-Анджелеса в Мельбурн 15 часов с использованием биотоплива. 

Согласно информации прессы, авиакомпания использовала стандартное авиационное топливо с добавлением 10% органического на основе семян горчицы. В результате авиакомпании удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.

Это первое проведение международного рейса с применением биодизеля. Ранее Quantas уже запускала рейс из Сиднея в Аделаиду на горючем, которое на 50% состояло из биодизеля. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Лондона решили перевести часть городских автобусов на биодизельное топливо из кофейной гущи.

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